Eiffage recule malgré une solide publication

(Boursier.com) — Eiffage n'échappe pas au repli généralisé du marché avec un titre qui cède 1,7% à 86,3 euros en matinée à Paris. Le groupe de BTP et de concessions a pourtant dévoilé de solides résultats trimestriels, supérieurs aux attentes des analystes, et a confirmé ses perspectives 2022, à savoir une nouvelle progression de l'activité et des résultats. Le groupe a par ailleurs annoncé être entré en négociations exclusives pour l'acquisition de 80% du groupe Sun'R, actif sur le secteur des énergies renouvelables.

Oddo BHF réitère sa recommandation 'surperformer' et sa cible de 117 euros. Eiffage est - selon le broker - un des groupes les mieux immunisés contre les risques macroéconomiques identifiés : inflation, hausse des taux, récession, avec une valorisation particulièrement attractive (FCF yield supérieur à 12%). Un allongement de la maturité des concessions autoroutières en France constituerait un catalyseur (alors que des discussions sur les tarifs 2023 sont prévues avec le gouvernement dans les prochains jours, le management d'Eiffage ne semble pas attendre d'avancée sur un plan massif de décarbonation des autoroutes avant début 2023).

RBC ('surperformance') relève pour sa part son objectif de 115 à 120 euros sur la base d'un ensemble de résultats solides.