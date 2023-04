Eiffage : qui va piano...

(Boursier.com) — Eiffage recule de 1% à 101,70 euros ce vendredi, alors que Stifel apprécie l'approche mesurée et patiente du groupe, la stratégie d'Eiffage pouvant parfois apparaître comme trop conservatrice. "Un ajustement des valorisations induit par la récession pourrait cristalliser d'autres opportunités de fusions et acquisitions"..."En 2023, les tarifs des autoroutes, la baisse des rendements obligataires, la résilience de l'activité de construction et la normalisation aéroportuaire en cours devrait continuer à soutenir le titre et le secteur dans son ensemble, tandis que les perspectives d'infrastructure pourraient surprendre à la hausse... Nous augmentons donc notre objectif de cours à 112 euros, au lieu de 107 euros, et réitérons notre notation "tenir". Sans aucun catalyseur spécifique, nous nous attendons à ce qu'Eiffage soit à la traîne par rapport à ses pairs, même si 2023 devrait être une année résiliente" conclut l'analyste.

CaixaBank avait auparavant dégradé le dossier à 'neutre' avec un cours de 114,8 euros dans le viseur. Jefferies avait conseillé de conserver le titre en ajustant sa cible à 112 euros et Citigroup avait réhaussé son objectif à 117 euros.

Lors de l'assemblée générale mixte d'Eiffage qui se tiendra le 19 avril à Paris, il sera proposé aux actionnaires de distribuer un dividende de 3,6 euros par action, contre 3,1 euros par action en 2022. Il sera mis en paiement le 17 mai, avec un détachement du coupon le 15 mai...

Perspectives affichées

Le carnet de commandes des Travaux atteint 18,5 MdsE, en augmentation de plus de 2 MdsE sur un an (+14%) et représente 13,1 mois d'activité. Cette augmentation est portée notamment par les chantiers d'énergies renouvelables et d'infrastructures de transport.

Dans ce contexte, le groupe prévoit une nouvelle augmentation de son résultat opérationnel courant en Travaux et en Concessions. Le résultat net part du Groupe devrait bénéficier en outre de la mise en équivalence de la participation dans Getlink, à compter du 2e trimestre...