Eiffage : publication saluée

Crédit photo © Gaël Arnaud / Eiffage Rail Express

(Boursier.com) — Dans un marché hésitant ce jeudi, Eiffage s'adjuge 2% à 87,2 euros, soutenu par une belle publication semestrielle. Le groupe de BTP et de concessions a renoué avec la croissance sur les six premiers mois de l'année, après une année 2020 affectée par la crise sanitaire. Portés par un carnet de commandes historique fin 2020 et forts d'une organisation du travail éprouvée qui intègre les contraintes sanitaires, les Travaux ont pu renouer avec la croissance et enregistrent un chiffre d'affaires supérieur à celui de 2019. Les Concessions ont continué à être affectées par les limitations de déplacements, mais de façon moindre qu'en 2020 compte tenu du redémarrage de l'économie.

Dans le détail, le résultat opérationnel courant s'établit à 679 millions d'euros pour un chiffre d'affaires consolidé de 8,7 milliards d'euros, en hausse de 25,8% à structure réelle (+25,7% pcc).

À la suite de cette publication, Oddo BHF rehausse ses estimations d'EBIT de 2,6%, essentiellement en lien avec la division Travaux (+10%), dont les marges devraient, selon lui, se rapprocher du niveau de 2019. L'analyste ajuste sa cible de 105 à 107 euros et reste à 'surperformer'. Certes, le projet de reprise d'Equans suscite des interrogations, mais le broker pense que la dynamique opérationnelle et la valorisation justifient un rerating du titre (FCF yield supérieur à 10%).

Citi ('achat') met en avant les résultats supérieurs aux attentes grâce à l'augmentation des marges dans l'activité de concession et à l'augmentation des revenus dans le contracting. La banque réitère son point de vue selon lequel les actifs autoroutiers restent solides opérationnellement et devraient bien performer après la suppression des restrictions de voyage. Le titre reste le choix favori du courtier dans le secteur.