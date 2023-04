Eiffage : preuves à l'appui !

(Boursier.com) — Eiffage recule de 0,9% à 104,10 euros ce vendredi, malgré Jefferies qui a relevé sa cible de 112 à 115 euros avec un avis à 'conserver'. Stifel apprécie aussi l'approche "mesurée et patiente" du groupe, la stratégie d'Eiffage pouvant parfois apparaître comme trop conservatrice... "Un ajustement des valorisations induit par la récession pourrait cristalliser d'autres opportunités de fusions et acquisitions" estimait l'analyste qui vise un cours de 112 euros. CaixaBank avait auparavant dégradé le dossier à 'neutre' avec un cours de 114,8 euros dans le viseur.

Il a été proposé aux actionnaires de distribuer un dividende de 3,6 euros par action, contre 3,1 euros par action en 2022. Ce dernier sera mis en paiement le 17 mai, avec un détachement du coupon le 15 mai...

Perspectives affichées

Le carnet de commandes des Travaux atteint 18,5 MdsE, en augmentation de plus de 2 MdsE sur un an (+14%) et représente 13,1 mois d'activité. Cette augmentation est portée notamment par les chantiers d'énergies renouvelables et d'infrastructures de transport.

Dans ce contexte, le groupe prévoit une nouvelle augmentation de son résultat opérationnel courant en Travaux et en Concessions. Le résultat net part du Groupe devrait bénéficier en outre de la mise en équivalence de la participation dans Getlink, à compter du 2e trimestre...