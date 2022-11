Eiffage : près de 14 mois d'activité au carnet de commandes

(Boursier.com) — Eiffage a réalisé, au 3e trimestre 2022, un chiffre d'affaires consolidé de 5,2 milliards d'euros, en hausse de +7,3% par rapport au 3e trimestre 2021 (+8,5% dans les Travaux et +2% dans les Concessions).

Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe au 30 septembre atteint 14,6 MdsE, en hausse de +8,1% à structure réelle et de +7,1% pcc.

Dans les Travaux, l'activité progresse sur 9 mois de +7,1% (+5,8% pcc) par rapport à 2021 et s'établit à 12,1 MdsE. Dans la Construction, l'activité s'inscrit à 3,132 MdsE en hausse de +7,6% à structure réelle (+7,1% pcc). Dans les Infrastructures, l'activité s'établit à 5,215 MdsE (+4,7% à structure réelle ; +4,4% pcc). Pour le secteur Energie Systèmes, l'activité ressort à 3,735 MdsE (+10,3% à structure réelle ; +6,8% pcc).

Dans les Concessions, l'activité d'Eiffage est en hausse de +13,3% par rapport au 30 septembre 2021 à 2,545 MdsE.

Situation financière

Eiffage SA et ses filiales Travaux disposaient d'une liquidité de 4,9 MdsE au 30 septembre 2022 composée de 2,9 MdsE de disponibilités et d'une ligne de crédit bancaire non tirée de 2 MdsE sans covenant financier. Cette facilité est à échéance 2026 pour la quasi-totalité de ce montant. La liquidité d'Eiffage SA est en hausse de 0,3 MdE par rapport au 30 septembre 2021.

APRR disposait, pour sa part, d'une liquidité de 2,8 MdsE au 30 septembre 2022 composée de 0,8 MdE de disponibilités et d'une ligne de crédit bancaire non tirée de 2 MdsE. Cette facilité est à échéance 2027 pour la quasi-totalité de ce montant. La liquidité d'APRR est en baisse de 0,1 MdE par rapport au 30 septembre 2021.

Par ailleurs, l'agence de notation FitchRatings a amélioré le 3 novembre 2022 la notation de crédit d'APRR. La note de crédit long terme passe de 'A-' à 'A', avec une perspective 'stable'. La note court terme passe de 'F1' à 'F1+'.

Perspectives

Grâce à une prise de commandes toujours dynamique des branches Travaux au 3e trimestre, le carnet de commandes s'élève à 18,8 MdsE au 30 septembre 2022, en hausse de 15% sur un an (+4% sur 3 mois). Il représente 13,7 mois d'activité.

Eiffage confirme ses perspectives 2022 d'augmentation de son chiffre d'affaires et de son résultat en Travaux et en Concessions. La rentabilité des Concessions sera supérieure à son niveau de 2019, étant rappelé que les Travaux avaient déjà retrouvé en 2021 une rentabilité supérieure à 2019.

Pour APRR, le chiffre d'affaires de l'exercice 2022 sera publié le 24 janvier 2023, après bourse. Pour le Groupe, le chiffre d'affaires et les résultats de l'exercice 2022 seront publiés le 22 février, après bourse.