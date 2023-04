Eiffage poursuit le développement de projets urbains durables à Marseille

(Boursier.com) — Dans le prolongement de l'îlot démonstrateur Allar à Marseille, Smartseille, achevé en mars 2023, Eiffage, à travers sa filiale Eiffage Immobilier, annonce le lancement en juin de la commercialisation d'un nouveau projet de développement urbain durable, Smartseille 2. Cette opération mixte accueillera à terme 45.000 m2 de logements, bureaux, commerces et équipements.

Inscrit au sein de l'Opération d'Intérêt Nationale Euroméditerranée II et de la ZAC Littorale de Marseille, le projet Smartseille 2 représente une transition entre le tissu villageois des Crottes et les récentes constructions immobilières de Smartseille. Smartseille 2 accompagne la transformation de ce territoire pour faire de Marseille une Écocité méditerranéenne exemplaire et profite des parcours structurants reliant les quartiers Nord à Euroméditerranée I au Sud, renforcés par l'ouverture récente du métro M2 au pôle Gèze et le prolongement du tramway T3.