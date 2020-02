Eiffage participe au plus grand projet de partenariat public-privé autoroutier signé en Allemagne

Crédit photo © Gaël Arnaud / Eiffage Rail Express

(Boursier.com) — Eiffage, au travers de sa filiale Eiffage Concessions, annonce avoir remporté, en groupement (50/50) avec le groupe allemand Johann Bunte Bauunternehmung, un contrat de partenariat public-privé d'une durée de trente ans. Attribué par la direction des autoroutes de Bavière du Nord (Autobahndirektion Nordbayern), pour le compte du ministère fédéral des transports et des infrastructures numériques (BMVI), ce contrat porte sur la section d'environ 76 kilomètres de l'autoroute A3, située entre Biebelried et Fürth/Erlangen, en Allemagne.

La société dédiée, A3 Nordbayern GmbH & Co. KG, sera chargée de la conception, de l'élargissement de 4 à 6 voies, de l'exploitation et de la maintenance, ainsi que du financement partiel de ces prestations. Les travaux seront réalisés par une coentreprise de construction comprenant Eiffage InfraBau et Johann Bunte Bauunternehmung. Les travaux débuteront en mai 2020 pour s'achever en novembre 2025. Un phasage spécifique des travaux est prévu afin de réduire leur impact sur la circulation. Le montant total des travaux est d'environ 1,5 milliard d'euros.

L'exploitation et la maintenance seront réalisées par la même société dédiée. Engagée sur le niveau de qualité, la société sera rémunérée sur la base de la disponibilité de l'infrastructure à toute heure pour ses utilisateurs. Concernant les aspects environnementaux, le projet intègre la protection des espèces menacées et l'amélioration du système actuel de protection contre les nuisances sonores. Eiffage souligne que ce projet de l'A3 est le plus grand projet de partenariat public-privé autoroutier signé en Allemagne à ce jour.