Eiffage : nouveau repli après les annonces

(Boursier.com) — Contre la tendance, Eiffage cède 1% à 86,2 euros, dans le rouge pour la quatrième séance consécutive. Le groupe de BTP et de concessions a réalisé au 3e trimestre un chiffre d'affaires consolidé de 5,5 milliards d'euros, en hausse de +5,5% (+4,9% dans les Travaux et +8,3% dans les Concessions), en ligne avec les attentes. Certains analystes pointent néanmoins du doigt la faiblesse de l'activité de la branche construction. Le carnet de commandes est en hausse de 4% sur un an à la fin septembre, à 19,6 milliards d'euros. Le management a confirmé sa guidance 2023 et prévoit une nouvelle augmentation de son résultat opérationnel courant en Travaux et en Concessions ainsi que de son résultat net part du Groupe.

Jefferies ('acheter') parle d'un trimestre compliqué pour la construction, en raison de bases de comparaison difficiles et d'une faiblesse persistante dans le secteur résidentiel français. Morgan Stanley ('surpondérer') met en avant le ratio book-to-bill confortable, à 1,05x, d'autant qu'Eiffage évoque un potentiel de réservations de commandes importantes.

Oddo BHF ('surperformer') explique que le titre Eiffage semble particulièrement attractif à ce niveau de cours compte tenu d'une certaine détente des taux longs (le titre avait particulièrement souffert de la hausse des taux), et de la fin du " bad buzz " sur les autoroutes. Comme en 2015, après un gel malheureux des tarifs, le broker est convaincu que les concessionnaires auront gain de cause et obtiendront compensation (l'impact pour Eiffage ressort à 130 ME et 6% du BPA). Eiffage trace son chemin sans bruit aucun et la dynamique opérationnelle devrait se poursuivre (résilience du trafic autoroutier, solidité du carnet de commandes construction, croissance des services à l'énergie)...