Eiffage livre la tour Hypérion à Bordeaux, une prouesse technique

(Boursier.com) — Eiffage , à travers sa filiale Eiffage Immobilier, livre actuellement à ses occupants les 100 appartements de la tour Hypérion à Bordeaux. Cette tour mixte bois-béton de 17 niveaux répartis sur 50 mètres, la plus haute en structure bois de France, est reconnue par l'Etat "Démonstrateur industriel pour la ville durable" et a été distinguée du BIM d'Or 2019 pour sa conception BIM.

L'opération a été initiée en 2015 lorsque l'Etablissement public d'aménagement (EPA) Bordeaux Euratlantique lançait, dans le cadre du développement de l'Opération d'intérêt national Bordeaux Euratlantique (OIN), un appel à projets visant à construire une tour en structure bois d'une hauteur jamais réalisée en France pour accompagner la structuration de la filière française de bois de construction.

Eiffage Construction a accompli cette prouesse en assurant la réalisation de la tour par un mode constructif innovant qui associe, d'une part, un socle béton sur 3 niveaux et un noyau béton et, d'autre part, une structure bois composée de poutres bois lamellé collé, de planchers en panneaux de bois lamellé croisé et de 304 murs à ossature bois. Sa construction, en partie préfabriquée, a fait appel à plus de 1.500 composants réalisés hors site, dont les éléments de façade dans les ateliers de Savare -filiale d'Eiffage Construction-, et assemblés en seulement 5 mois. La construction de la tour a ainsi nécessité 1.400 m3 de bois massif bénéficiant d'une garantie de provenance forestière locale de Nouvelle-Aquitaine au titre de l'engagement d'Eiffage dans une démarche écologique de circuit court et labellisé. Les déchets de bois ont fait l'objet d'une valorisation sur la plateforme de services mutualisés inter-chantiers Noé, première du genre, mise en place par Eiffage et Suez en 2018.