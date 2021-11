Eiffage : le résultat net pourrait retrouver son niveau de 2019

(Boursier.com) — Eiffage a réalisé au 3e trimestre 2021 un chiffre d'affaires consolidé de 4,8 milliards d'euros, en hausse de +5,5% par rapport au 3e trimestre 2020 (+4,4% dans les Travaux et +10,4% dans les Concessions) et de 3% par rapport au 3e trimestre 2019 (+1,1% dans les Travaux -dont +0,1% en France- et +11,9% dans les Concessions).

Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe au 30 septembre 2021 atteint 13,5 MdsE, en hausse de +17,7% à structure réelle (+2,3% par rapport à 2019) et de 17,6% pcc.

Situation financière

Eiffage SA et ses filiales Travaux disposaient d'une liquidité de 4,6 MdsE au 30 septembre 2021 composée de 2,6 MdsE de disponibilités et d'une ligne de crédit bancaire non tirée de 2 MdsE sans covenant financier. Cette facilité est à échéance 2026 pour la quasi-totalité de ce montant. La liquidité d'Eiffage SA est en hausse de 0,5 MdE par rapport au 30 septembre 2020.

APRR disposait, pour sa part, d'une liquidité de 2,9 MdsE au 30 septembre 2021 composée de 0,9 MdE de disponibilités et d'une ligne de crédit bancaire non tirée de 2 MdsE. Cette facilité est à échéance 2026 pour la quasi-totalité de ce montant avec une extension possible d'une année. La liquidité d'APRR est en baisse de 0,5 MdE par rapport au 30 septembre 2020.

Perspectives

Grâce à une prise de commandes très dynamique de chacune des branches Travaux au 3e trimestre, le carnet de commandes des Travaux s'élève à 16,4 MdsE au 30 septembre 2021. Stable sur un an (-1% sur 3 mois), il représente 12,7 mois d'activité.

Compte tenu de ces éléments et de l'activité du 3e trimestre, Eiffage anticipe sur l'ensemble de l'année un chiffre d'affaires légèrement supérieur à son niveau de 2019 en Travaux et légèrement inférieur en Concessions (hors activité des aéroports intégrés en 2020).

Le résultat opérationnel courant, affecté par les Concessions au 1er semestre, a bénéficié du redressement du trafic autoroutier du 3e trimestre. Il devrait rester toutefois légèrement inférieur à son niveau de 2019.

Le résultat net part du Groupe, en augmentation sensible par rapport à 2020, pourrait retrouver dès cette année son niveau de 2019.