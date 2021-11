Eiffage : le marché est soulagé

(Boursier.com) — Il vaut mieux parfois être perdant. Pendant que Bouygues trébuche de près de 6% après avoir remporté l'appel d'offres pour la reprise d'Equans, Eiffage avance de 0,4% à 93 euros. Comme l'explique Oddo BHF, le fait de ne pas être sélectionné constitue un soulagement pour le marché à court terme notamment eu égard au niveau de valorisation (Eiffage aurait souffert des mêmes enjeux de nécessaires restructurations et revalorisation de ces métiers). Le broker confirme ainsi son avis 'surperformance' sur le titre compte tenu du potentiel de croissance des métiers du groupe et de la valorisation particulièrement attractive (FCF yield supérieur à 10%). L'enjeu reste cependant le réemploi du cash et le remplacement d'APRR dont la concession arrive à échéance en 2036.