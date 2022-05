Eiffage : le chiffre d'affaires croît de 10% au 1er trimestre 2022

(Boursier.com) — Au 1er trimestre 2022, Eiffage a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de près de 4,4 milliards d'euros, en hausse de +10% par rapport au 1er trimestre 2021 (+9,1% pcc).

Dans les Travaux, l'activité progresse de +7,8% (+6,6% pcc) et s'établit à 3,6 MdsE. La Construction représente 977 millions d'euros (+7,4% à structure réelle ; +7% pcc). Le chiffre d'affaires Infrastructures est de 1,437 MdE (+5% à structure réelle ; +4,5% pcc). Le secteur Energie Systèmes pointe à 1,191 MdE (+11,7% à structure réelle ; +9,1% pcc).

Dans les Concessions, l'activité est en hausse de +22,1% (+22,3% pcc), à 768 ME.

Situation financière

Le Groupe Eiffage dispose d'une structure financière solide, tant au niveau d'Eiffage SA (et de ses filiales Travaux), bénéficiant d'une notation court terme de 'F2', que de ses entités concessionnaires dont la plus importante est APRR (notée 'A-', perspective 'stable').

Eiffage SA et ses filiales Travaux disposaient au 31 mars d'une liquidité de 4,3 MdsE composée de 2,3 MdsE de disponibilités, et d'une ligne de crédit bancaire, sans covenant financier et non tirée, de 2 MdsE. Cette facilité est à échéance 2026 pour la quasi-totalité du montant. La liquidité, en baisse de 500 ME sur un an, est cohérente avec son niveau d'avant crise sanitaire.

Cette baisse de la liquidité résulte d'une réduction des encours des financements court terme (Neu MTN et Neu CP principalement).

APRR disposait pour elle-même, au 31 mars, d'une liquidité de 3 MdsE. Cette facilité est à échéance 2027 pour la quasi-totalité de ce montant.

Perspectives 2022

Le carnet de commandes des Travaux s'élève à 17,3 MdsE au 31 mars, en hausse de +3% sur un an (+6% sur 3 mois) et représente 13 mois d'activité des branches Travaux.

Le Groupe confirme ses perspectives présentées à l'occasion de la publication des comptes annuels 2021 :

- dans les Travaux, une légère augmentation de son chiffre d'affaires, portée par cette bonne dynamique commerciale qui compense la baisse d'activité prévue sur des grands projets de génie civil et permet aux métiers de rester sélectifs dans leur prise d'affaires. Il est à noter que la baisse du chiffre d'affaires d'un certain nombre de grands chantiers (Grand Paris Express, A79...) affectera principalement le second semestre.

- dans les Concessions, une croissance plus soutenue grâce à la dynamique du trafic autoroutier et à une base de comparaison favorable. Le trafic aérien devrait également être en nette progression. Eiffage anticipe ainsi une nouvelle progression de ses résultats en 2022, en Travaux comme en Concessions.

Pour le Groupe, le chiffre d'affaires du 2e trimestre et les résultats du 1er semestre seront publiés le 31 août, après Bourse. Les résultats du 1e semestre d'APRR seront publiés le 30 août après Bourse.