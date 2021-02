Eiffage lance une augmentation de capital auprès de ses salariés à 64,35 euros l'action

Eiffage lance une augmentation de capital auprès de ses salariés à 64,35 euros l'action









Crédit photo © Gaël Arnaud / Eiffage Rail Express

(Boursier.com) — Eiffage annonce une augmentation de capital réservée aux salariés du Groupe en France, Belgique, Luxembourg, Espagne, Allemagne, Suisse, au Pays-Bas et au Sénégal. Cette augmentation de capital est réservée aux salariés, mais non abondée. Elle se fera avec une décote de 20% par l'intermédiaire du FCPE Eiffage Actionnariat Relais 2021 créé à cet effet.

Cette levée de fonds portera sur un montant nominal maximum de 15 millions d'euros. Elle se fera avec suppression du droit préférentiel de souscription. Le prix de cette augmentation de capital sera, après prise en compte de la décote, de 64,35 euros par action correspondant à 80% de la moyenne des cours de l'action au cours des 20 séances de Bourse précédant le 24 février 2021.

Le nombre maximum d'actions Eiffage pouvant être émises dans le cadre de cette offre, s'élève à 3,75 millions d'actions, correspondant à une augmentation de capital maximum de 15 ME de nominal, soit une offre globale de 241.312.500 euros.

Les bénéficiaires de l'offre d'actions réservée aux salariés sont les salariés (ainsi que les retraités et préretraités ayant conservé des avoirs dans le PEG et PEGI) des sociétés ayant adhéré au Plan d'Epargne du Groupe, comptant 3 mois d'ancienneté minimum, et présents au 12 avril 2021.

Les sociétés du périmètre de l'offre sont la société Eiffage et les sociétés du groupe Eiffage qui auront adhéré au PEG et PEGI.

La période de souscription court du 22 mars (inclus) au 12 avril (inclus). Le règlement-livraison de l'offre est prévu pour le 14 mai.