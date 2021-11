Eiffage lance les travaux de Black à Clichy

(Boursier.com) — Eiffage , à travers ses filiales Eiffage Construction et Goyer, a débuté les travaux du projet de bureaux Black, d'une surface de près de 50.000 m2 et d'une capacité d'accueil de 4.100 personnes, pour le compte d'Axa IM Alts et Redman à Clichy. Cet ensemble tertiaire, situé sur un ancien site industriel, contribue au renouvellement urbain de la ville et visant à devenir l'un des plus grands bâtiments bas carbone de France.

Remporté courant 2019 par Eiffage, hors lots techniques, le projet a été repensé pendant près de 1 an pour prendre en compte la flexibilité induite par les nouveaux usages liés au développement du télétravail, et de nouveaux critères environnementaux.

L'ensemble des bureaux du 1er niveau seront 100% réaménageables en salles de réunion et de vastes plateaux seront développés en modes collaboratifs sur les niveaux supérieurs. Le projet sera complété d'espaces extérieurs accessibles à ses usagers.

Black nourrit de fortes ambitions environnementales et s'inscrit dans une démarche bas carbone. Deux jardins totalisant 10.000 m2 contribueront à l'implantation d'îlots de fraîcheur en ville.

Ce projet d'envergure, dont les travaux doivent durer 26 mois pour une livraison prévue fin 2023, nécessitera 300.000 heures de production dont 10.000 heures d'insertion professionnelle et l'utilisation de 5 grues.