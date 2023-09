Eiffage : la SBTi valide les objectifs d'émission de gaz à effet de serre à court terme

(Boursier.com) — La SBTi (Science-based Targets Initiative) a validé les objectifs de réduction des émissions à court terme d'Eiffage, considérés comme conformes aux niveaux requis pour atteindre les objectifs de l'Accord de Paris et la trajectoire 1,5oC.

Chaque métier d'Eiffage s'est engagé, en France et à l'international, à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de façon à diminuer les émissions du Groupe de :

- 46% sur les scopes 1 et 2 d'ici à 2030 par rapport à une année de référence 2019

- 30% sur le scope 3 amont et aval (émissions directes) d'ici à 2030 par rapport à une année de référence 2019.

Eiffage est engagé depuis de nombreuses années dans la réduction de ses émissions et décline depuis 2016 une stratégie bas carbone dans tous ses métiers, axée sur : la réduction de son empreinte interne (scopes 1 et 2) ; et l'élaboration d'offres bas carbone.

Un premier jalon

Des plans d'action bas carbone sont déclinés pour chacun des métiers du groupe et contribuent à son plan de transition. La validation des objectifs à court terme (2030) marque aussi un 1er jalon avant l'établissement d'une trajectoire à plus long terme afin d'atteindre le "net-zero" d'ici 2050, objectif sur lequel le Groupe s'est également engagé.

Par ces objectifs à court terme et le plan de transition associé, Eiffage contribue aux engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre français et européens et anticipe la nouvelle directive CSRD sur la publication d'informations en matière de durabilité par les entreprises (Corporate Sustainability Reporting Directive).