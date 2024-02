Eiffage : Kapsch TrafficCom annonce un contrat de péage attribué par APRR (Autoroutes Paris-Rhin-Rhône)

(Boursier.com) — Attribué en septembre 2023, Kapsch TrafficCom apporte un système de péage MLFF (Multi-Lane Free Flow) au réseau AREA, comprenant les autoroutes clés A43, A41, et A49, à l'est de Lyon. Ce projet implique l'installation de près de 30 portiques supplémentaires, couvrant environ 430 kilomètres d'autoroute et marquant une avancée importante dans l'exploitation des infrastructures autoroutières dans cette région.

Bernard Lamy, EVP Centre d'Application Péage chez Kapsch TrafficCom, a déclaré à propos du projet : "Après la mise en service réussie de la première installation flux libre de France sur l'A79 en novembre 2022, ce projet renforce encore notre relation de partenariat avec APRR. Il s'agit d'une première étape importante dans la migration de l'ensemble du système de péage d'APRR vers le flux libre, ce qui permettra d'améliorer l'efficacité économique globale de la collecte du péage et l'expérience des usagers du réseau APRR."

Modèle hybride

Le nouveau système mis en place est un modèle hybride qui remplace les gares de péage d'entrée traditionnelles. Dans le cadre de ce projet, les conducteurs seront détectés par des caméras routières ou des balises DSRC lorsqu'ils entreront dans les sections à péage de l'autoroute. À la sortie, les conducteurs s'arrêteront aux gares de péage pour payer le montant calculé, un processus qui garantit l'efficacité et la facilité pour les véhicules légers et les poids lourds. Ce projet est d'autant plus structurant que ces autoroutes servent de voies de transit vitales pour relier la Suisse, l'Italie et la France.

La date de mise en service globale de ce système flux libre est prévue au cours de l'année 2026. Cette transition représente un grand pas en avant dans l'engagement d'APRR pour des solutions de transport innovantes pour une mobilité durable, offrant à la fois des gains de temps et un confort accru pour les automobilistes...