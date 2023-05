(Boursier.com) — Eiffage Immobilier poursuit ses actions dans le cadre de sa stratégie de neutralité carbone à Horizon 2050 avec un projet de reconversion de bureaux en résidence de 26 logements à Limoges. Dénommée le "50 Des Hauts De Bel Air", cette opération de transformation et de revalorisation d'un immeuble de bureaux vise à lutter contre les effets néfastes de l'étalement urbain et de l'artificialisation des sols, en requalifiant les espaces de l'ancien bâtiment.

Dans cette opération, Eiffage Construction procèdera au désamiantage du bâtiment ainsi qu'au curage. Les plateaux seront ensuite réaménagés en logements avec la création de balcons rapportés.

La résidence, idéalement située proche des commodités, du CHU et des établissements scolaires et universitaires, proposera des espaces de vie modulables, équipés de loggias et de balcons. La majorité des appartements proposera deux places de parking et un cellier.

Le projet sera très performant sur le plan énergétique avec une étiquette DPE Classe A, grâce à l'installation d'une pompe à chaleur air/eau et une isolation repensée qui permettra aux habitants de faire des économies d'énergie, avec une consommation estimée de 54,9 KW/H m(2) soit 33 euros/mois pour un appartement de 70 m(2).

En plus de sa performance énergétique, en conservant la structure du bâtiment et grâce au réemploi de matériaux, le projet diminuera sa production de déchets et son empreinte carbone pour atteindre un bilan carbone?inférieur de 38% à celui d'un bâtiment traditionnel de 800 kg éq. CO2/m(2).

Les travaux débuteront en septembre 2023 pour une livraison prévue en décembre 2024.