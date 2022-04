Eiffage Immobilier et Eiffage Aménagement ont réalisé un chiffre d'affaires global de 1,106 MdE en 2021

(Boursier.com) — Eiffage Immobilier et Eiffage Aménagement ont réalisé un chiffre d'affaires global de 1.106 millions d'euros en 2021, en progression de +19,1% par rapport à 2020.

En 2021, Eiffage Immobilier et Eiffage Aménagement ont poursuivi leur développement tout en renforçant leur engagement en faveur de la transition écologique, de la mixité et de la qualité de vie au coeur des villes.

À l'écoute de la société, les deux acteurs marquent un fort engagement en faveur du logement pour tous et du vivre ensemble innovant, mais aussi d'une ville toujours plus inclusive, durable et résiliente, en ligne avec la stratégie du groupe Eiffage.

Eiffage Aménagement confirme en 2021 sa place d'acteur privé majeur dans le domaine de l'aménagement urbain, avec 1.200.000 m(2) en cours et 900.000 m(2) en développement.

Forte de son ambition d'accompagner les collectivités dans leurs mutations, Eiffage Aménagement imagine avec elles le monde d'après : une ville pour tous, plus inclusive, et plus respectueuse de l'environnement.

Perspectives 2022

En 2022, Eiffage Immobilier et Eiffage Aménagement mobilisent leurs collaborateurs autour de grands défis et s'attachent à poursuivre leur développement tout en renforçant leurs engagements sur les plans sociétal et environnemental. Les premières opérations Eiffage Immobilier Habitat Solidaire et Eiffage Immobilier Solutions Industrialisées seront lancées d'ici fin 2022, et les solutions Cocoon'Ages et Cazam devraient confirmer leur pertinence face aux attentes de la société avec une montée en puissance.