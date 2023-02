Eiffage Immobilier, COFFIM et Spirit REIM Services signent la VEFA du futur hôtel Moxy by Marriott à Clamart

(Boursier.com) — Eiffage Immobilier et COFFIM annoncent l'acquisition en VEFA par Spirit REIM Services, pour le compte de son nouveau club deal Esprit Pierre Hôtellerie dédié à l'investissement en murs et fonds hôteliers, du futur hôtel Moxy by Marriott au sein de la ZAC Grand Canal à Clamart en cours de réalisation par Eiffage Aménagement.

Ce nouvel hôtel 3 étoiles bénéficiera d'un emplacement privilégié à l'entrée de la ZAC au 1 avenue Réaumur, face à l'arrêt Pavé Blanc de la ligne de tramway no6. Conçu par l'architecte VIGNERON, le bâtiment en R+5 de 91 chambres, sur 2.734 m(2) de SDP, sera décoré et aménagé par Eiffage

Construction et Giros & Coutellier - Architecte d'intérieur, dans un style Art Déco.

Spirit REIM Services a confié la future gestion de l'hôtel à Cycas Hospitality, une société de gestion hôtelière pan européenne indépendante qui compte dans son portefeuille un certain nombre d'hôtels avec Marriott.

Arthur Jaeger, Directeur du développement chez Cycas Hospitality, indique : "Nous sommes très fiers de la confiance que nous porte Spirit REIM Services pour la gestion de leur premier hôtel et nous sommes ravis de poursuivre notre relation de longue date avec Marriott Hotels & Resorts, et de travailler avec Eiffage Immobilier et COFFIM sur l'ouverture de ce très bel hôtel."

Le bâtiment vise la certification NF Tertiaire HQE ainsi que les performances de la réglementation RT 2012 - 10%.

Les parties ont été accompagnées tout au long du processus de vente par CORDILLERA CAPITAL, cabinet de conseil en immobilier commercial & expert en hospitalité. Dans cette transaction, Spirit REIM Services a été conseillé par l'étude Casagrande Labrousse et le Groupe Essor.

Les travaux d'aménagement débuteront au printemps 2023. La livraison est prévue mi-novembre en vue d'une ouverture de l'hôtel en décembre 2023.