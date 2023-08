Eiffage : hausse de 10,4% du chiffre d'affaires semestriel

(Boursier.com) — Le groupe Eiffage a publié une hausse de 10,4% de son chiffre d'affaires semestriel, soutenu notamment par la bonne performance de ses segments travaux et concessions, à 10,43 milliards d'euros au S1, contre 9,45 milliards sur la même période l'an dernier. La division travaux a connu une croissance dans toutes les branches et celle des concessions a bénéficié de la hausse des trafics autoroutiers et aéroportuaires.

Le chiffre d'affaires de l'activité de concessions d'Eiffage a grimpé de 10,2% à structure réelle à 1,76 milliard d'euros et celui de l'activité de travaux a progressé de 10,4% à 8,68 milliards d'euros.

Dans l'immobilier, le chiffre d'affaires a en revanche reculé de 16%. "Les tendances constatées en 2022 en France se confirment : chute du logement neuf partiellement compensée par la rénovation résidentielle et la construction neuve d'équipements publics et industriels", a déclaré le groupe. La commercialisation de logements a ralenti pour s'établir à 710 unités au premier semestre de 2023, contre 1.519 il y a un an.

Eiffage a confirmé ses perspectives pour 2023.