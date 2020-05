Eiffage : gros rebond

Crédit photo © Gaël Arnaud / Eiffage Rail Express

(Boursier.com) — Eiffage remonte de 5,5% ce lundi, à 76,40 euros, alors que plus de 50.000 salariés ont souscrit à la trentième campagne par l'intermédiaire du FCPE Eiffage Actionnariat Relais 2020.

L'augmentation de capital s'élève ainsi à 118.843.842,08 euros et consiste en l'émission de 1.601.884 actions nouvelles (représentant 1,63% du nombre d'actions en circulation), au prix de souscription unitaire de 74,19 euros. En conséquence, le capital de la société a été porté de 392.000.000 euros à 398.407.536 euros et est désormais divisé en 99.601.884 actions de 4 euros de nominal.

A l'issue de l'opération, le FCPE Eiffage Actionnariat Relais 2020 détiendra 2,01% du capital de la société compte tenu d'une décote de 20% sous la forme d'attribution d'actions Eiffage livrées au FCPE. Parmi les derniers avis de brokers, la SG a dégradé le dossier à 'conserver', tout en ajustant son cours cible de 111,1 à 81,70 euros.