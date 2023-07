Eiffage : Goyer débute les travaux de rénovation des façades de la tour Ariane à La Défense

(Boursier.com) — Goyer , filiale d'Eiffage et leader français de la façade aluminium et verre, a débuté les travaux de rénovation des façades de la tour Ariane dans le quartier d'affaires de La Défense pour le compte d'Euro Ariane SAS représentée par BauMont Real Estate Capital et Aquila Asset Management.

Le projet consiste en la dépose des façades existantes, la valorisation des éléments issus de la déconstruction et la réalisation d'une nouvelle peau, soit 23.320 m2 de façades intégrant plus de 2.240 blocs. Les travaux de déconstruction et de pose des nouvelles façades sont réalisés en site occupé en prenant toutes les mesures nécessaires pour limiter les nuisances aussi bien aux riverains qu'aux occupants de la tour.

Conçue par l'architecte Jean de Mailly, la tour Ariane est l'un des immeubles emblématiques du quartier. D'une surface de 64.500 m2, elle comprend 41 étages et 6 niveaux d'infrastructure. Sa rénovation a été pensée par l'agence d'architecture Nouvelle AOM. La future façade apportera une nouvelle identité au bâtiment, tout en préservant les caractéristiques de son architecture originale, et en offrant les performances thermiques et acoustiques des bureaux les plus avancés.

Les études d'exécution viennent de démarrer. Après une phase de prototypes pour affiner les choix et solutions techniques, Goyer a commencé par la préparation du chantier avec la mise en place de plateformes tout autour du bâtiment. La dépose des façades existantes a débuté avec le retrait des boucliers existants, et la pose de la nouvelle peau démarrera en septembre prochain après une phase de ravalement des bétons existants.