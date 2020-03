Eiffage gèrera la future autoroute A79 (Allier) pendant 48 ans

(Boursier.com) — Le groupement, composé des sociétés Eiffage (mandataire) et APRR, est concessionnaire de l'autoroute A79 (Route Centre-Europe Atlantique) par décret ministériel publié au Journal Officiel, le 15 mars 2020. Le contrat de concession est d'une durée de 48 ans. Il porte sur le financement, la conception, l'aménagement, l'élargissement, la mise au standard autoroutier ainsi que l'exploitation, l'entretien et la maintenance d'un tronçon de 89 km de l'actuelle RN 79 entre Sazeret (Allier) et Digoin (Saône-et-Loire) qui deviendra l'A79.

Les travaux sont soumis à une autorisation environnementale avec enquête publique qui a débuté lundi 23 mars par voie dématérialisée. Cette enquête est d'une durée de 1 mois.