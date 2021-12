Eiffage finalise l'acquisition de 35% de l'autoroute A65 située entre Pau et Langon

(Boursier.com) — Eiffage a finalisé ce jour l'acquisition de 35% du capital d'A'liénor et de 100% du capital de Sanef Aquitaine. A'liénor est concessionnaire de l'autoroute A65 jusqu'en 2067 (www.a65 alienor.com) et Sanef Aquitaine, qui devient A'liénor Exploitation, est titulaire du contrat d'exploitation maintenance. Ces acquisitions permettent à Eiffage d'être désormais l'unique actionnaire d'A'liénor et de son exploitant. Cet investissement d'un montant total de 223 millions d'euros a été financé par Eiffage sur sa trésorerie disponible.