Eiffage et Termotecnica signent le contrat EPC du terminal maritime de Puerto Antioquia en Colombie

(Boursier.com) — Eiffage , au travers d'Eiffage Génie Civil Marine, mandataire du groupement à 50/50 avec l'entreprise colombienne Termotecnica Coindustrial S.A, vient de signer le contrat EPC (Engineering, Procurement & Construction) du terminal maritime de Puerto Antioquia en Colombie pour un montant total de 370 millions de dollars (345 millions d'euros).

Eiffage Concessions intervient également sur l'opération en tant qu'actionnaire minoritaire indirect de la société de projet, Puerto Bahia Colombia de Uraba S.A, aux côtés du Groupe CMA CGM, un leader mondial du transport maritime et de la logistique, via sa filiale CMA Terminals et de partenaires locaux.

Le financement de l'opération est assuré par la Banque Interaméricaine de Développement et les banques colombiennes FDN, Davivienda et Bancoldex, ainsi que par le fonds d'investissement GIP et par un apport en fonds propres des actionnaires de la société de projet. Incluant le terminal principal mais aussi un terminal annexe et l'ensemble des équipements portuaires, ce financement a été finalisé fin décembre 2021 pour un montant de 760 M$ (710 ME).

Situé sur la côte atlantique de la Colombie, le projet de Puerto Antioquia est considéré par le gouvernement colombien comme un projet d'intérêt national prioritaire. Il est stratégiquement positionné sur un axe majeur du transport international par conteneurs, à proximité de Medellin, une des principales zones économiques du pays.

Le marché porte sur la conception-construction d'une infrastructure portuaire complète comprenant une plateforme en mer -pour l'accostage simultané de 5 porte-conteneurs- reliée, par un viaduc offshore de 3,5 km et un pont de 320 m, à un terminal terrestre de 35ha entièrement équipé avec ses bâtiments d'exploitation et des entrepôts.

La production sur site sera privilégiée avec la fabrication de l'ensemble des pieux en acier destinés aux fondations du viaduc et de la plateforme d'accostage ainsi que des éléments béton préfabriqués du viaduc. Le tablier en béton de la plateforme d'accostage sera lui coulé en place grâce aux importants moyens maritimes mobilisés par Eiffage Génie Civil Marine.

Le démarrage des travaux devrait intervenir dans le courant du 2e trimestre 2022.

Ce contrat remporté par Eiffage en Amérique du Sud consolide la position du Groupe sur des grands projets complexes multi-métiers à l'international faisant notamment appel à des compétences pointues en génie civil maritime, comme ceux actuellement menés en Afrique et au Moyen-Orient.