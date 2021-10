Eiffage et Bouygues reculent après le retrait de Spie dans la course à Equans

A contre-courant, Eiffage et Bouygues perdent respectivement 0,5% et 1,8% alors que les deux groupes industriels restent seuls en lice avec Bain Capital pour la reprise d'Equans. Spie a en effet jeté l'éponge, estimant "que les informations rendues disponibles dans le cadre de ce processus de 'due diligence' ne sont pas suffisantes pour lui permettre de formuler, dans le délai imparti, une offre ferme conforme à ses exigences et objectifs".

Stifel trouve surprenant que l'entreprise mentionne ce 'manque' d'informations et estime que cela peut soulever des inquiétudes quant à savoir si les autres soumissionnaires partagent ce point de vue, notamment Bouygues et Eiffage... Une interrogation que semble en tous cas partager le marché eu égard à l'évolution des titres des deux groupes ce mercredi.