Eiffage et APRR en négociations exclusives pour la liaison autoroutière entre Machilly et Thonon-les-Bains

(Boursier.com) — Le Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires a annoncé, ce 5 février, avoir désigné le groupement composé des sociétés Eiffage (mandataire) et APRR pour engager des négociations exclusives pour la liaison autoroutière entre Machilly et Thonon-les-Bains en Haute-Savoie.

Le projet consiste à concevoir, construire et exploiter une infrastructure autoroutière à 2x2 voies d'environ 16 km reliant Machilly à Thonon-les-Bains, dénommée A412. Complémentaire au développement de l'offre de transports collectifs, cette opération s'inscrit dans le programme de désenclavement du Chablais. Elle permettra de desservir et d'irriguer le territoire situé au sud de Thonon-les-Bains, depuis l'agglomération d'Annemasse-Genève et l'autoroute A40, et d'améliorer les échanges entre les différents pôles d'attraction de la région, en diminuant et fiabilisant les temps de parcours et en améliorant la sécurité des usagers.

Cette concession, d'une durée de 55 ans, s'effectuera sans aucune subvention d'équilibre de la part de l'Etat ou du Département de Haute-Savoie. Par ailleurs, l'offre retenue du concessionnaire pressenti intègre une politique tarifaire favorisant l'utilisation de la nouvelle liaison autoroutière par les usagers locaux, en particulier pour les trajets domicile-travail.

L'infrastructure est dimensionnée de façon à anticiper et faire face aux nouvelles contraintes climatiques, et intègre dès sa conception, des modes constructifs innovants et bas carbone, ainsi qu'un accompagnement au développement de modes de transports alternatifs complémentaires, comme la réalisation d'une véloroute le long du tracé ou de parkings de covoiturage équipés de bornes de recharge électrique. L'exploitation bénéficiera de l'expérience et de l'ancrage du Groupe en Haute-Savoie, actuel concessionnaire des réseaux Area et Adelac.