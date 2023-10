Eiffage : encore des ajustements de cours

(Boursier.com) — Eiffage monde de 0,2% à 86 euros ce lundi sur un marché parisien qui reste globalement prudent sur fond de situation géopolitique toujours explosive au Proche-Orient... Parmi les avis d'analystes, Morgan Stanley reste à 'surpondérer' sur le cimentier, mais avec un objectif de cours ajusté de 150 à 144 euros, tandis que Jefferies venait de rehausser à l''achat' sa recommandation sur le dossier en visant un cours de 115 euros. Dans une étude sur le secteur des infrastructures, l'analyste estime que le modèle de l'industrie est mis sous pression par des taux plus élevés, l'intervention politique et une contribution réduite à la croissance des bénéfices... Le broker a une préférence pour les actifs non réglementés, les profils de demande défensifs et les acteurs présentant une forte décote de valorisation. A ce titre, la baisse du cours d'Eiffage semble exagérée alors que le groupe continue de proposer un portefeuille de qualité dans un environnement difficile...

Rappelons que le groupe prévoit une nouvelle augmentation de son résultat opérationnel courant en Travaux et en Concessions cette année. Le résultat net part du Groupe bénéficiera en outre de la mise en équivalence de la participation dans Getlink, à compter du 2e trimestre. L'information trimestrielle avec l'annonce du chiffre d'affaires du 3e trimestre est prévue le 19 octobre...