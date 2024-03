Eiffage : du solide

(Boursier.com) — Eiffage progresse de plus de 1% à 102,60 euros ce jeudi, alors que JP Morgan surpondère le groupe BTP avec une cible relevée de 116 à 120 euros, soulignant la dernière solide publication annuelle. Le groupe a dévoilé, au titre de son exercice 2023, un résultat opérationnel courant de 2,4 Milliards d'euros, en hausse de 8,6%, pour un chiffre d'affaires de plus de 21,8 Milliards d'euros, en hausse de 7,4% à structure réelle et de 6,3% à périmètre et change constants. Le résultat net consolidé part du groupe s'est élevé à 1,013 Milliard d'euros, en croissance de 13,1%. Il incorpore pour la première fois la quote-part de résultat mis en équivalence de Getlink pour 25 ME.

Dans les Travaux, Eiffage anticipe pour 2024 une nouvelle augmentation de son activité, moins soutenue dans sa dynamique organique qu'en 2023, dans une démarche toujours sélective de prise d'affaires. Dans les Concessions, le chiffre d'affaires est également attendu en hausse grâce à la robustesse du trafic autoroutier, à une nouvelle augmentation du trafic aéroportuaire et à la consolidation d'Adelac (A41) par intégration globale. Au global, Eiffage pense que son résultat net part du Groupe pourrait être du même ordre qu'en 2023.

Comme l'affirmait Oddo BHF, Eiffage semble attractif à ce niveau de cours compte tenu d'une certaine détente des taux longs (le titre avait particulièrement souffert de la hausse des taux) et de la fin du "bad buzz" sur les autoroutes (l'impact à 120 ME). Eiffage trace son chemin sans bruit et la dynamique opérationnelle devrait se poursuivre (résilience des autoroutes, solidité du carnet de commandes construction, croissance des services à l'énergie).

Morgan Stanley soulignait quant à lui la forte génération de trésorerie et des résultats "sans mauvaise surprise". La banque indique que les perspectives favorables de revenus et de marge dans le contracting aident à compenser un "peu d'attentisme" sur le trafic autoroutier...

Stifel, enfin, revient du petit-déjeuner 'sell-side' organisé à Londres plutôt convaincu : "La discussion s'est concentrée sur l'allocation future du capital, le contrat APRR et les opportunités nucléaires... "Nous considérons ce premier événement côté vente de manière positive, reflétant peut-être un changement d'attitude en termes de communication avec le marché. Selon nous, le cours de l'action Eiffage reste sous-évalué. Une stratégie de communication plus efficace, tout en évoluant en termes de réallocation du FCF (dans Getlink), peut être nécessaire avant que le titre puisse aller plus haut" estime l'analyste qui vise un cours de 101 euros en restant à 'conserver' sur le dossier.