Eiffage décroche le contrat de rénovation du projet Cristallis à Paris

(Boursier.com) — Eiffage , au travers de sa filiale Eiffage Construction, a remporté en entreprise générale le contrat de rénovation lourde du projet 'Cristallis' dans le 9e arrondissement de Paris.

Le montant du marché s'élève à plus de 92 millions d'euros.

Le site se compose de trois corps de bâtiments, pour une surface de plancher totale de plus de 25.000 m2. Les travaux de rénovation de cet ensemble prévoient notamment l'extension et la surélévation d'un des bâtiments, le remplacement des façades, la réalisation des corps d'états techniques et des travaux de fondations avec la mise en oeuvre de plus de 300 micropieux. Le marché intègre également la restructuration du parvis.

Le futur ensemble, dont la maîtrise d'oeuvre est assurée par le cabinet d'architecture DTACC accompagné de l'agence d'aménagement intérieur BSTLL, se composera de bureaux, d'un restaurant inter-entreprises, d'un auditorium, d'un espace de co-working et d'un espace bien-être répartis sur 9 niveaux en superstructure ainsi que près de 300 places de stationnement réparties sur sept niveaux en sous-sol.

Ambitieux sur le plan environnemental et numérique, le projet vise l'obtention de 9 certifications et labels : Breeam niveau excellent, HQE niveau excellent, Accessibilité niveau AA, BBC Effinergie rénovation, Biodivercity, Démarche éco-circulaire, OsmoZ, BBCA Rénovation, Décret tertiaire, Eco-Energie. Les bâtiments répondront par ailleurs aux objectifs de sobriété énergétique requis dans le dispositif Eco-Energie Tertiaire à horizon 2050. L'installation de panneaux photovoltaïques est également prévue en toiture.

Les équipes d'Eiffage Construction ont débuté les travaux qui doivent s'achever d'ici fin 2025.