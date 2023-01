Eiffage : curseur ajusté

(Boursier.com) — Eiffage monte de près de 2% à 97,70 euros ce mercredi, malgré JP Morgan qui a ajusté le curseur de 116 à 110 euros avec un avis à 'surpondérer'. Eiffage SA et ses filiales Travaux disposaient d'une liquidité de 4,9 MdsE au 30 septembre 2022 composée de 2,9 MdsE de disponibilités et d'une ligne de crédit bancaire non tirée de 2 MdsE sans covenant financier.

Grâce à une prise de commandes toujours dynamique des branches Travaux au 3e trimestre, le carnet de commandes s'élève à 18,8 MdsE, en hausse de 15% sur un an (+4% sur 3 mois) et représente 13,7 mois d'activité.

Eiffage avait confirmé au passage ses perspectives 2022 d'augmentation de son chiffre d'affaires et de son résultat en Travaux et en 'Concessions'. La rentabilité des 'Concessions' sera supérieure à son niveau de 2019, étant rappelé que les Travaux avaient déjà retrouvé en 2021 une rentabilité supérieure à 2019.