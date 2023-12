Eiffage : contrat pour une section de la ligne 15 Est du Grand Paris Express

(Boursier.com) — Eiffage , au travers de sa filiale Eiffage Génie Civil, a remporté en groupement avec huit cabinets d'architecture, le marché attribué par la Société du Grand Paris pour la conception-réalisation d'un tronçon de la ligne 15 Est du Grand Paris Express.

Le montant global du marché, pour cette section comprise entre les gares Bobigny - Pablo Picasso et Champigny Centre, s'élève à 2,54 milliards d'euros.

Le marché comprend le creusement de 17 kilomètres de tunnel, la construction de 15 ouvrages de service et 2 ouvrages d'entonnement, la pose des voies ferrées, des équipements linéaires ainsi que l'installation des systèmes courants forts et courants faibles, et les équipements électromécaniques (climatisation/chauffage/ventilation/désenfumage ou encore sécurité incendie) en gare, en tunnel et pour les ouvrages de service.