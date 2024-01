Eiffage : contrat de plus de 63 ME à Paris

(Boursier.com) — Eiffage , au travers de sa filiale Eiffage Construction, a remporté 2 des 4 lots de construction neuve du projet de reconversion, par la Ville de Paris, du site de l'ancien hôpital Saint-Vincent-de-Paul en écoquartier, dans le 14e arrondissement de la capitale.

Le montant du contrat est de plus de 63 millions d'euros.

Porté par Paris & Métropole Aménagement, ce projet comprend la création de 600 logements, de locaux dédiés à l'économie sociale et solidaire ainsi que d'équipements publics et culturels. Les deux lots remportés portent sur l'habitat social collaboratif : le lot "Petit" pour la RIVP (Régie immobilière de la Ville de Paris) et le lot "Chaufferie" pour Paris Habitat.

Le lot "Petit" sera composé de 183 logements et de locaux d'activités répartis sur 4 bâtiments pour une surface totale de plus de 12.000 m2. Le lot "Chaufferie" intégrera 98 logements, 32 hébergements d'urgence, 25 pensions de familles et des locaux d'activités pour une surface totale de plus de 9.000 m2 sur trois bâtiments.

Les deux ensembles visent les labels NF Habitat HQE niveau Excellent, E+C- (E3C2), BBCA niveau performant et label bâtiment biosourcé niveau 3. Ils s'inscrivent dans une démarche PassivHaus et suivent le Plan Climat Ville de Paris. Afin de répondre aux objectifs environnementaux, une politique de réemploi ainsi qu'un dispositif de valorisation des déchets ont été définis. Sur le volet social, la conception des îlots a été suivie par un panel de futurs résidents qui deviendront à terme ambassadeurs de leur immeuble et de leur quartier.

Eiffage Construction réalisera l'ensemble des travaux en entreprise générale sur une durée de 30 mois.