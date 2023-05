Eiffage : confirmation des perspectives 2023

(Boursier.com) — Eiffage a réalisé, au 1er trimestre 2023, un chiffre d'affaires consolidé de plus de 4,9 MdsE, en hausse de +13,1% par rapport au 1er trimestre 2022 (+11,5% pcc).

Dans les Travaux, l'activité progresse de +14% (+12,2% pcc) et s'établit à 4,1 MdsE. Elle se répartit selon les segments suivants

- Construction : 1,091 MdE (+11,7% à structure réelle ; +11,5% pcc)

- Infrastructures : 1,621 MdE (+12,8% à structure réelle ; +12,9% pcc)

- Energie Systèmes : 1,399 MdE (+17,5% à structure réelle ; +11,9% pcc)

Dans les Concessions, l'activité est en hausse de +8,7% (+8,3% pcc) à 835 millions d'euros.

Situation financière

Le groupe dispose d'une structure financière solide tant au niveau d'Eiffage SA (et de ses filiales Travaux), bénéficiant d'une notation court terme de F2, que de ses entités concessionnaires dont la plus importante est APRR notée 'A stable' par Fitch et 'A- stable' par S&P.

Eiffage SA et ses filiales Travaux disposaient, au 31 mars, d'une liquidité de 4,1 MdsE composée de 2,1 MdsE de disponibilités et d'une ligne de crédit bancaire, sans covenant financier et non tirée, de 2 MdsE. Cette facilité est à échéance 2026 pour la quasi-totalité du montant. La liquidité d'Eiffage SA est en baisse de 0,2 MdE sur un an. Cette évolution résulte principalement de l'arrêt du programme de titrisation de créances commerciales du Groupe le 19 décembre 2022 (encours de 0,3 MdE au 31 mars 2022) et des investissements de croissance réalisés sur l'année 2022.

Au 31 mars, APRR disposait pour elle-même d'une liquidité de 3 MdsE composée de 1 MdE de disponibilités et d'une ligne de crédit bancaire non tirée de 2 MdsE. Cette facilité est à échéance 2027 pour la quasi-totalité de ce montant.

Perspectives 2023

Le carnet de commandes des Travaux s'élève à 19,9 MdsE au 31 mars 2023, en hausse de 15% sur un an (+8% sur 3 mois) et représente 13,6 mois d'activité des branches Travaux. Cette augmentation est portée notamment par les énergies renouvelables et les infrastructures de transport.

Le groupe confirme ses perspectives présentées à l'occasion de la publication des comptes annuels 2022 et anticipe pour 2023 :

- Dans les Travaux, une nouvelle augmentation de son activité, tout en réaffirmant sa politique stricte de sélectivité dans un environnement toujours impacté par la hausse des coûts ;

- Dans les Concessions, un chiffre d'affaires également en hausse grâce à la normalisation progressive du trafic aéroportuaire, l'intégration de Sun'R, la contribution de l'autoroute A79 en année pleine et la robustesse du trafic autoroutier.

Dans ce contexte, le groupe prévoit une nouvelle augmentation de son résultat opérationnel courant en Travaux et en Concessions. Le résultat net part du Groupe bénéficiera en outre de la mise en équivalence de la participation dans Getlink, à compter du 2e trimestre.