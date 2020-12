Eiffage : Bulldozair et le groupe APRR accélèrent dans la digitalisation du réseau autoroutier

Eiffage : Bulldozair et le groupe APRR accélèrent dans la digitalisation du réseau autoroutier









Crédit photo © Gaël Arnaud / Eiffage Rail Express

(Boursier.com) — Bulldozair , "pépite française de la proptech" qui offre une solution de suivi de chantier qui permet à tous les corps de métiers d'un projet de construction de se connecter, s'associe à Eiffage APRR, 4ème groupe autoroutier européen. Cette signature stratégique d'un contrat de 3 ans intervient dans le cadre de l'appel d'offre relatif au projet de numérisation des autoroutes (NumA).

Le géant français des autoroutes entend déployer nationalement la solution de Bulldozair pour digitaliser le suivi des travaux et l'exploitation de son réseau autoroutier, en aidant les équipes terrain dans leur suivi de projet (planning, chantier, qualité) et en permettant au management de centraliser les informations des projets, automatiser le reporting, et standardiser ses processus.

Sur la voie de la digitalisation des autoroutes

Le réseau APRR AREA compte 2.323 km d'autoroutes et 3.500 collaborateurs... Chaque année, ils accueillent plus de 20 millions de clients avec le même objectif : faciliter les déplacements et renouveler leur expérience du voyage Principal acteur de la mobilité de demain, le groupe place l'innovation au service de ses usagers et de ses métiers. Après avoir sollicité Bulldozair sur quelques projets, APRR renouvelle sa confiance et confie à la proptech parisienne la transformation digitale de ses métiers de l'exploitation sur une multitudes de projets, allant des plus petits travaux aux plus conséquents.