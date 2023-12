Eiffage, Budimex et Rizzani de Eccher remportent en groupement les travaux de génie civil et de pose de voies de 230 kms de la section lettone du projet ferroviaire Rail Baltica

(Boursier.com) — La joint-venture ERB Rail, composée d'Eiffage, au travers de sa filiale Eiffage Génie Civil (mandataire et présente à hauteur de 50 % dans la joint-venture), de Budimex, filiale de Ferrovial, et de Rizzani de Eccher, a remporté le marché de génie civil et de pose de voies du tronçon d'environ 230 kilomètres en Lettonie de la nouvelle ligne ferroviaire à grande vitesse Rail Baltica.

Cette ligne a vocation à intégrer les États Baltes au réseau ferroviaire européen avec la création d'une liaison entre Helsinki (Finlande) et Varsovie (Pologne).

Le marché a été attribué par la société publique Eiropas Dzelzcela Linijas (EDZL), qui est l'agence d'exécution nationale de Rail Baltica en Lettonie, mandatée par le ministère des Transports de la République de Lettonie. L'entreprise publique RB RAIL AS, composée et dirigée par l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie, coordonne ce projet prioritaire du réseau transeuropéen de transport (RTE-T).

Le contrat, qui comprend notamment 175 ouvrages d'art et 11 passages à faune, est estimé à 3,7 milliards d'euros. Il fera l'objet de plusieurs marchés à bons de commande pluriannuels. Ce projet est financé à 85% par le fonds européen Connecting Europe Facility et à 15% par la République de Lettonie.

La future ligne ferroviaire transfrontalière va permettre de poursuivre le développement d'un marché unique européen grâce au développement des échanges facilités par l'interopérabilité entre les différents réseaux de transport (terrestres, fluviaux, aériens). Elle contribuera par ailleurs à augmenter la part des modes de transport les plus respectueux de l'environnement.

Le tronçon remporté par ERB Rail sera conçu pour une vitesse de 249 km/h pour les trains de transport de passagers et 120 km/h pour les trains de fret.

La mobilisation de l'équipe travaux est prévue au premier semestre 2024, dès réception de l'ordre de service, en vue du démarrage de la première tranche de 13 kilomètres dont le financement est sécurisé à hauteur de 165 millions d'euros.

Au sein du consortium, Eiffage, major du BTP et des concessions en Europe, est intervenu sur la LGV Bretagne - Pays de la Loire réalisée en France, et participe aux travaux de la LGV britannique High Speed 2 qui reliera Londres à Birmingham. Rizzani de Eccher intervient déjà en Lettonie pour la construction de la gare centrale Rail Baltica de Riga, et Budimex est leader du BTP en Pologne.