Eiffage : big deal

(Boursier.com) — Eiffage monte de 0,6% à 91 euros ce mercredi, alors qu'au travers de sa filiale Eiffage Génie Civil et EDF viennent de signer le marché de travaux pour la réalisation du génie civil principal de la première paire de tranches nucléaires de type EPR2 sur le site de Penly. Le montant du marché est supérieur à 4 milliards d'euros. Ce marché, pour lequel la consultation a été lancée en 2019, comprend la réalisation de 2 unités de production incluant 69 ouvrages.

Les travaux préparatoires devraient débuter mi-2024 sous réserve de l'obtention des autorisations administratives par EDF...

Mise en synergie

Les travaux de génie civil porteront notamment sur la réalisation de l'enceinte de chaque réacteur -dôme de 70m de haut et 50m de diamètre- et de salles de machines. Il comprennent également la réalisation en conception-réalisation tous corps d'état d'un bâtiment d'exploitation sur six niveaux de 15.000 m2 de surface de plancher. Ces travaux nécessiteront la mise en synergie de plusieurs savoir-faire du Groupe.

Eiffage s'attachera à irriguer le tissu économique local et à favoriser l'emploi local et l'insertion. La mise en oeuvre du volet génie civil de ce projet, qui nécessitera la mobilisation de près de 4.000 personnes au plus fort du chantier, génèrera 1,3 million d'heures réservées à l'insertion et à l'emploi de personnes en situation de handicap.

Le Groupe développera par ailleurs, en coopération avec les parties prenantes, des programmes de formation indispensables à la relance du nucléaire français.

Parmi les derniers avis de brokers, Barclays a ajusté le curseur de 130 à 126 euros avec un avis à 'surpondérer'.