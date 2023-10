Eiffage : bien orienté, broker en renfort

(Boursier.com) — Eiffage avance de 2,9% à 88 euros sur un marché parisien en vive hausse. Jefferies a rehaussé à l''achat' sa recommandation sur le dossier en visant 115 euros. Dans une étude sur le secteur des infrastructures, l'analyste écrit que le modèle de l'industrie est mis sous pression par des taux plus élevés, l'intervention politique et une contribution réduite à la croissance des bénéfices. Le broker a une préférence pour les actifs non réglementés, les profils de demande défensifs et les acteurs présentant une forte décote de valorisation. A ce titre, la baisse du cours d'Eiffage semble exagérée alors que le groupe continue de proposer un portefeuille de qualité dans un environnement difficile.