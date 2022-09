Eiffage Aménagement remporte la concession d'aménagement de la ZAC du bourg

(Boursier.com) — Eiffage Aménagement, avec le cabinet d'urbanisme SCE Ateliers Up+ et Marc Bayle architecte coordonnateur, vient d'être désigné lauréat par la mairie de Briscous (64), de l'appel d'offres portant sur la réalisation de la ZAC du bourg, lancé en octobre 2021.

Ce projet d'aménagement doit permettre de redynamiser et développer le centre bourg de Briscous en réponse à la forte évolution démographique que connait le territoire de l'agglomération Côte basque Adour et ses périphéries.

La ZAC sera située dans le prolongement du centre-bourg en continuité des quartiers existants et s'étendra sur un périmètre de 5,4 hectares. Le futur quartier sera organisé autour d'une coulée verte centrale et de belvédères mettant en valeur la vue. Sa réalisation va permettre, sur près de 13.900 m(2) de surfaces de plancher, la création de nouveaux logements ainsi que l'implantation de commerces et de services complémentaires, participant à la politique de redynamisation et de valorisation du centre bourg menée par Briscous.

Le projet développera :

-40 logements locatifs sociaux

-24 logements en accession sociale

-62 logements collectifs libres

-Une résidence intergénérationnelle Cocoon'Ages de 90 m2

-15 maisons accolées en accession libre

-19 lots à bâtir

-400 m(2) de commerces et services.