Eiffage : ambitions affichées

(Boursier.com) — Eiffage recule de plus de 1% à 89,50 euros après avoir confirmé avoir soumis (seul) une proposition à Engie pour racheter sa filiale Equans, "dont les activités s'inscrivent dans la stratégie de développement du groupe"... Il s'agit d'une offre indicative. Eiffage précise qu'il ne recourrait pas à une augmentation de capital en cas d'opération effective. Les rumeurs bruissaient depuis plusieurs semaines d'une offre d'Eiffage pour le rachat de la nouvelle entité de services multi-techniques créée par Engie, Equans, dans le cadre du processus d'enchères mis en place pour l'opération. Eiffage s'ajouterait à une longue liste de candidats potentiels à la reprise d'Equans.

Spie a d'ailleurs annoncé avoir également déposé une offre non engageante auprès d'Engie en vue d'acquérir Equans. "Le rapprochement de Spie et d'Equans constituerait une opportunité unique d'accélérer la mise en oeuvre de la stratégie de Spie en créant le champion européen, pure player des services multi-techniques", expliquait Spie.

Du côté d'Eiffage, une telle opération permettrait de plus que quadrupler le chiffre d'affaires des activités "Energies et services", qui passerait de 4 milliards d'euros en 2020 à près de 17 milliards d'euros.

Eiffage indique qu'il ne communiquera sur les suites de ce projet que dans la mesure où cela s'avèrerait nécessaire et "dans le respect de la confidentialité qui sied à un processus de ce type". Parmi les dernières réactions d'analystes, Barclays a remonté le curseur sur Eiffage de 105 à 113 euros avec un avis à 'surpondérer'.

Rappelons qu'Engie a annoncé en juillet qu'il allait étudier ses options de vente d'Equans, dont les activités rassemblent une large gamme de services d'installation et de maintenance dans l'électricité, le chauffage, la ventilation et la climatisation, la réfrigération, la mécanique et la robotique, le numérique ou encore les services généraux...