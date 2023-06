Egis : protocole d'accord pour l'acquisition de McIntosh Perry

(Boursier.com) — Egis , acteur mondial du conseil, de l'ingénierie de la construction et des services de mobilité, et détenu à 40% par Tikehau Capital, gestionnaire d'actifs alternatifs, a signé un protocole d'accord pour l'acquisition de McIntosh Perry, une société d'ingénierie nord-américaine, basée à Toronto, spécialisée dans les infrastructures publiques, les bâtiments et l'énergie.

Avec plus de 70 ans d'expérience, McIntosh Perry s'est imposée comme une société de conseil renommée au Canada et aux États-Unis, via sa filiale BLN. Cette acquisition, une fois finalisée, marquera une étape majeure dans l'expansion d'Egis en Amérique du Nord.