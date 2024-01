Egide : violente chute

(Boursier.com) — Egide plonge de 21% à 0,78 euro au lendemain de l'annonce d'un chiffre d'affaires consolidé 2023 de 36,75 millions d'euros, en hausse de 8,7%. Après un 1er semestre dynamique à 19,2 ME (+20%), le 2e semestre est en retrait à 17,6 ME et reste stable par rapport au 2e semestre 2022. Ce ralentissement au second semestre provient des deux filiales américaines. Les ventes des filiales américaines en 2023 représentent 53% des ventes du groupe (54% en 2022). En 2024, le groupe prévoit de maintenir son chiffre d'affaires consolidé à l'identique.

GreenSome Finance attendait une croissance d'un peu plus de 8% en 2024, notamment sous l'impulsion des USA qui bénéficient d'un bon carnet de commandes (batteries thermiques pour le militaire...). Cette prudence s'explique par les incertitudes liées à Egide SA qui devrait pâtir de " facteurs géopolitiques " défavorables qui induisent un recul de son activité, recul compensé par la zone Amérique attendue en progression grâce à de nouveaux contrats. Egide pâtit encore d'une concentration trop importante de ses plus gros clients, note ainsi le courtier. En effet, le top 5 représente plus de 60% du CA du groupe. Cette exposition est donc une faiblesse structurelle... L'analyste abaisse ses attentes de résultats pour 2023 et 2024, et donc son objectif de cours de 1,16 à 0,95 euro. In fine, il dégrade le dossier à 'neutre', opinion renforcée par les incertitudes désormais sur Egide SA.