Egide : Troisième convocation des actionnaires pour le 12 septembre

(Boursier.com) — L 'assemblée générale mixte du Groupe Egide, convoquée sur première convocation pour le 30 juin 2023 à 10h30 à l'hôtel IBIS Paris Gare de Lyon Diderot, 31bis boulevard Diderot 75012 Paris n'a pu délibérer faute de réunir le quorum requis et (ii) l'assemblée générale mixte de la société, convoquée sur deuxième convocation pour le 13 juillet 2023 à 10h30 à l'hôtel IBIS Paris Gare de Lyon Diderot, 31 bis boulevard Diderot 75012 Paris n'a pu délibérer, dans sa formation extraordinaire, faute de réunir le quorum requis pour les assemblées générales extraordinaires.

Les actionnaires sont invités à participer à l'assemblée générale extraordinaire convoquée sur troisième convocation qui se tiendra le 12 septembre 2023 à 10h30 à l'espace WOJO Gare de Lyon, Tour Mattei, 207 rue de Bercy, 75012 Paris. Il sera possible d'y assister en vidéo-conférence, sur invitation à demander au moins 24 heures à l'avance à assemblee@fr.egide-group.com

Ce nouvel avis de convocation pour l'assemblée générale extraordinaire du 12 septembre a été publié au BALO de ce vendredi 1er septembre 2023.

L'avis de réunion comportant le texte des projets de résolutions soumis à l'assemblée générale extraordinaire a été publié au BALO no 63 du 26 mai 2023 (9ème à 14ème résolutions) et complété par un avis rectificatif publié au BALO no 69 du 9 juin 2023 (17ème à 19ème résolutions).

Le texte des résolutions est repris sur le site de l'entreprise et est disponible en suivant ce lien : https://www.egide-group.com/fr/finance/information-financiere/assemblee-generale?year=2023

La Direction Générale d'Egide demande à ses actionnaires qui ne pourront pas se déplacer pour assister physiquement à cette nouvelle assemblée du 12 septembre, d'avoir la gentillesse et l'amabilité, s'ils le peuvent, d'envoyer un pouvoir ou voter par correspondance afin que le quorum soit atteint...