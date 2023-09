Egide : succès de l'augmentation de capital

(Boursier.com) — Egide annonce le "succès" de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires lancée le 11 août 2023. A l'issue de la période de souscription, la demande totale s'est élevée à 1 294 566 actions à titre irréductible, 1 971 437 actions à titre réductible et 3 164 109 actions à titre libre, soit un taux de souscription d'environ 217%. Les demandes de souscription à titre réductible ont été servies à hauteur de 1 661 682 actions nouvelles, selon un coefficient de réduction de 2,91236150. Le nombre d'actions souscrites à titre irréductible et réductible étant supérieur au nombre de 2 956 248 actions offertes, les demandes de souscription à titre libre n'ont pas été servies et aucune action n'a été allouée à la Compagnie Nationale de Navigation qui s'était engagée à placer un ordre de souscription à titre libre à hauteur d'un montant de 1 921 561,2 euros, représentant 100% de l'augmentation de capital envisagée permettant ainsi de garantir la réalisation de l'opération.

En parallèle, Egide a conclu avec la Compagnie Nationale de Navigation le 9 août, un contrat d'émission d'obligations pour un montant de 750 000 euros.

Le produit brut de l'augmentation de capital s'élève à 1 921 561,20 euros, prime d'émission incluse, correspondant à l'émission de 2 956 249 actions nouvelles au prix de souscription de 0,65 euro par action nouvelle.

Les fonds levés permettront notamment à Egide d'amorcer le redressement de ses filiales américaines, de recruter une équipe commerciale pour dynamiser les ventes, et de financer l'augmentation de son besoin en fonds de roulement dû à la hausse de son chiffre d'affaires. En outre, les produits de l'opération pourront servir au remboursement en trésorerie du prêt obligataire de 750 000 euros. Le règlement-livraison et la cotation des actions nouvelles sur Euronext Growth sont prévus le 7 septembre. Les actions nouvelles porteront jouissance courante et donneront droit, à compter de leur émission, à toutes les distributions décidées par Egide à compter de cette date. Elles seront immédiatement assimilées aux actions existantes d'Egide et seront négociées sur la même ligne de cotation sous le code ISIN FR0000072373. A compter du 7 septembre 2023, le capital social d'Egide s'élèvera ainsi à 6 651 558 euros, divisé en 13 303 116 actions d'une valeur nominale de 0,5 euro chacune.