Egide signe avec Banc of California le report au 30/9 des avenants prolongeant les lignes de crédit des deux entités américaines

(Boursier.com) — Le Groupe Egide annonce la signature, avec la banque américaine Banc of California, des avenants aux accords de crédit prolongeant les lignes de crédit des deux entités américaines (Egide USA et Santier) jusqu'au 30 septembre 2022.

Par ailleurs, le Groupe Egide tiendra prochainement informé le marché de la conclusion des négociations en cours sur les deux projets cumulatifs de financement chez Egide USA et Santier.

Prochaine publication à l'occasion de la publication du chiffre d'affaires semestriel, le 21 juillet.