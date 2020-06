Egide : signature d'un nouvel accord de distribution commerciale en Russie

Egide : signature d'un nouvel accord de distribution commerciale en Russie









Crédit photo © Egide

(Boursier.com) — Egide, groupe leader d'envergure internationale, spécialisé dans la fabrication de boîtiers hermétiques et de solutions de dissipation thermique pour composants électroniques sensibles, annonce la signature d'un nouvel accord de distribution commerciale en Russie. Dans le cadre de sa stratégie mondiale visant à développer ses activités, ce nouvel accord a été signé avec SD Solutions LLC (siège social à Saint-Pétersbourg, Russie).

SD Solutions LLC couvrira la Russie, la Biélorussie et le Kazakhstan pour Egide SA.

Dirigé par Mr Vladimir A. Tertychenko, SD Solutions LLC a une expérience avérée des ventes techniques pour des solutions électroniques de haute fiabilité dans cette région du monde et sur les marchés cibles d'Egide SA : Spatial, Avionique, Exploration pétrolière, Electronique de Puissance, Médical.

L'offre d'Egide en boîtiers hermétiques et solutions de dissipation thermique complétera parfaitement le portefeuille de produits proposé par SD Solutions à sa base de clients.

M. Tertychenko commente ce nouvel accord avec Egide : "Egide et SD Solutions ont constitué un premier groupe de travail dès 2019 pour explorer les moyens de concrétiser un partenariat pour adresser les marchés spatiaux et industriels. La signature de cet accord de distribution entre Egide et SD Solutions est une étape supplémentaire renforçant la coopération entre les entreprises de haute technologie françaises et russes sur ces marchés. Les solutions, l'expertise et la capacité d'Egide à développer des produits sur-mesure pour les applications les plus exigeantes seront d'un grand soutien pour notre base de clients historiques et vont nous permettre d'adresser de nouveaux prospects sur de nombreux autres secteurs industriels. Nous apprécions cette nouvelle coopération pour le plus grand bénéfice de nos deux entreprises."

Vincent Courty, VP Ventes Monde du groupe Egide, a déclaré : "Nous sommes ravis de signer cet accord avec un distributeur de premier plan tel que SD Solutions qui devient notre partenaire sur le marché russe. Cela confirme notre forte volonté d'offrir une large gamme de produits innovants à nos clients où qu'ils soient dans le monde, et maintenant en Russie. Ces clients, avec le soutien de SD Solutions, auront désormais accès à l'expertise technique reconnue et à l'excellence des équipes d'Egide pour leur fournir des boitiers hermétiques de haute qualité. La forte présence de SD Solutions sur les marchés de l'espace et de l'industrie en Russie nous aidera à concrétiser des relations solides avec ces nouveaux clients et contribuera à une croissance pérenne pour le groupe Egide dans le futur."