Egide s'effondre après les annonces

(Boursier.com) — Egide plonge de 17,3% à 0,868 euro dans un volume représentant 1,5% du tour de table. Le groupe vient en effet d'annoncer le décalage de la publication de son rapport financier annuel 2021, initialement prévue le 5 mai. Comme annoncé lors de la publication des résultats annuels 2021 le 30 mars 2022, la banque de Santier et Egide USA, Banc of California qui a absorbé Pacific Mercantile Bank (PMB), a communiqué sa décision de ne pas continuer à supporter les lignes de crédit des deux entités américaines au-delà du 30 juin 2022, limite en cours de négociation pour être reportée au 30 septembre 2022. Dans ce contexte, deux projets cumulatifs de financement sont toujours en cours chez Egide USA et Santier, qui en sont au même stade à ce jour : 'Letter of Intent' acceptées, audits et constitutions de dossiers en cours, approbations attendues pour la mi-juin.

Cette situation pourrait remettre en cause la continuité d'exploitation des opérations américaines, ce qui complexifie considérablement la certification des comptes par les auditeurs américains, notamment à cause de leur process de qualité interne des audits, explique encore le groupe.

Le rapport financier annuel 2021 devrait être disponible d'ici quelques jours et le groupe Egide informera le marché de sa mise à disposition par voie de communiqué.