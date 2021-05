Egide renforce son offre et sa stratégie commerciale avec la création d'une équipe de Business Development et la nomination de deux experts

Egide renforce son offre et sa stratégie commerciale avec la création d'une équipe de Business Development et la nomination de deux experts









(Boursier.com) — Afin de soutenir sa dynamique de croissance et d'accélérer le développement de ses différentes activités sur les marchés stratégiques qu'il adresse, le Groupe Egide, groupe international spécialisé dans la fabrication de boîtiers hermétiques et les solutions de dissipation thermique pour composants électroniques sensibles, annonce la création d'une équipe de Business Development avec la nomination de deux experts, pour renforcer ses opérations commerciales et marketing aux États-Unis et en Europe.

Gary WATERHOUSE est nommé directeur du développement commercial pour l'Amérique du Nord. https://www.linkedin.com/in/gary-waterhouse-6609127/

Gary WATERHOUSE rejoint Egide avec une formation technique en métallurgie et en gestion organisationnelle. Il a plus de 20 ans d'expérience dans l'électronique et l'industrie des semi-conducteurs, pour Amkor Technology, Texas Instruments et Tessera. Son expérience du développement commercial comprend des responsabilités aux États-Unis, en Asie et en Europe. Gary WATERHOUSE sera basé aux États-Unis, où il apportera son soutien aux sites de Cambridge et de San Diego.

David HIEN est nommé directeur du développement commercial pour l'Europe et l'Asie.

https://www.linkedin.com/in/davidhien/

David HIEN est ingénieur diplômé de l'ISEN (École d'ingénieurs des Hautes Technologies et du Numérique). Expert senior en développement commercial et en marketing dans le domaine de l'électronique, il a travaillé pour Texas Instruments en Europe, à Taiwan et à Dallas, ainsi que pour Dekra en Espagne. Il apportera au Groupe sa compréhension de l'utilisation des boîtiers et des composants électroniques.

David HIEN sera basé à Bollène (Vaucluse).

Gary WATERHOUSE et David HIEN seront en charge d'une nouvelle organisation appelée Customer Solutions, qui regroupera l'activité de conception, l'ingénierie d'application, le pricing, le développement commercial et le marketing.

Chacune d'entre elles sera adaptée aux opérations des établissements géographiques avec lesquels elles opèrent.

Jim Collins, président-directeur général du Groupe Egide, commente : "La création d'une équipe Customer Solutions en Amérique du Nord et en Europe ouvre un nouveau chapitre dans l'histoire d'Egide. Une équipe dédiée à la promotion et au marketing de nos solutions et offres auprès de nos clients et prospects permettra à Egide de franchir de nouvelles étapes et d'accélérer la croissance du Groupe sur ses marchés stratégiques. Nous souhaitons la bienvenue à Gary et David dans notre équipe".

AGENDA

Assemblée générale : 18 juin 2021

Chiffre d'affaires S1 2021 : 23 juillet 2021.