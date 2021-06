Egide : nouvelle subvention pour la modernisation de l'outil industriel

Egide : nouvelle subvention pour la modernisation de l'outil industriel









(Boursier.com) — Le groupe Egide, spécialisé dans la fabrication de boîtiers hermétiques et les solutions de dissipation thermique pour composants électroniques sensibles, fait partie des lauréats retenus en région Provence-Alpes-Côte d'Azur dans le cadre des fonds de soutien du plan de relance français au titre de la modernisation et de la diversification de la filière électronique. Egide bénéficie ainsi d'une subvention de 800 KE dans le cadre du volet " Electronique " de son projet de transformation global.

Cette nouvelle dotation vient compléter la récente attribution d'une première subvention liée au volet " Aéro " du projet, d'un montant de 336 KE.

Egide a en effet lancé un ambitieux plan d'investissement estimé sur le court terme à 1,7 ME en équipements et recrutements pour moderniser son outil de production et accélérer son innovation. Ce plan est financé en partie par les plans de relance gouvernementaux des filières Aéronautique, et Electronique pour lesquels Egide a remporté deux appels à projets.

Ces financements seront complétés par les banques partenaires qui ont déjà confirmé leur support à ce projet.

Ce volet " Electro " du projet global de modernisation d'Egide est centré sur les activités céramiques cofrittées (HTCC) et comprend trois sous-projets. Le premier sous projet prévoit la digitalisation et l'automatisation progressive des infrastructures de production céramiques cofrittées. Il permettra d'accroître la productivité et de poursuivre la réduction des coûts de production afin de gagner des parts de marché sur les secteurs applicatifs à plus fort volume que les clients industriels cherchent à relocaliser en Europe.