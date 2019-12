Egide : Luc Ardon est le nouveau DAF

(Boursier.com) — Le Groupe Egide finalise le plan de restructuration d'Egide SA. Lancée en juillet 2019, cette restructuration s'accompagnait d'une évolution majeure des services administratifs et financiers. Pour conduire ces changements, Luc Ardon a été nommé au poste de Directeur Administratif et Financier. Sous la responsabilité directe de Jim Collins, Luc Ardon doit mener à bien l'amélioration du pilotage financier du Groupe Egide et renforcer la gestion de la performance au sein de ses 3 Business Units.

Depuis son arrivée le 1er octobre, le site de Trappes a été fermé (à l'exception du service commercial), les services financiers et administratifs ont été déménagés à Bollène. Ils sont opérationnels dès maintenant.

Le démarrage effectif du nouvel outil ERP, en cours de déploiement depuis quelques années, est prévu le 1er mars 2020 afin de bénéficier des gains de productivité attendue sur la partie française du groupe.

Avec plus de 25 ans d'expérience, Luc Ardon est aguerri à la conduite de projets de transformation... Directeur financier et membre du directoire du Groupe Quantel dès 2009, il a accompagné la fusion avec Keopsys en 2016, fusion qui a donné naissance à Lumibird, nouvelle entité pour laquelle il était directeur financier jusqu'en 2018. Entre 1996 et 2008, il a assumé des fonctions de direction générale et financière chez Kodak Trophy, où il a notamment piloté l'intégration de Trophy à Kodak.